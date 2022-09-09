台中市霧峰區中午發生一起死亡車禍。一名18歲男騎士，騎機車行經四德路和中投東路二段交叉路口時，遭到一輛闖紅燈自小客撞上，騎士當場噴飛，機車整輛撞爛，警消到場後發現，機車騎士全身是傷、右大腿骨折變形，當時已無生命跡象，緊急送往亞大附醫救治，經酒測後，自小客駕駛酒精濃度超標，目前已依公共危險嘴送辦。
據警方調查，自小客車駕駛沿四德路往烏日方向行駛，機車騎士則是沿中投東路往大里方向行駛，行經路口時，自小客疑似闖紅燈，經酒測發現，自小客車駕駛全身酒味，經酒測後酒測值超標，目前已遭因公共危險罪移送法辦
台中市霧峰區中午發生一起死亡車禍。一名18歲男騎士，騎機車行經四德路和中投東路二段交叉路口時，遭到一輛闖紅燈自小客撞上，騎士當場噴飛，機車整輛撞爛，警消到場後發現，機車騎士全身是傷、右大腿骨折變形，當時已無生命跡象，緊急送往亞大附醫救治，經酒測後，自小客駕駛酒精濃度超標，目前已依公共危險嘴送辦。
據警方調查，自小客車駕駛沿四德路往烏日方向行駛，機車騎士則是沿中投東路往大里方向行駛，行經路口時，自小客疑似闖紅燈，經酒測發現，自小客車駕駛全身酒味，經酒測後酒測值超標，目前已遭因公共危險罪移送法辦
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