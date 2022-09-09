半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）2022年8月合併營收達7.85億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長56.76％。累計2022年1至8月合併營收達51.72億元，同步刷新歷年同期新高記錄，較去年同期成長47.46％。

朋億*表示，受惠兩岸地區半導體產業客戶保持良好訂單認列需求，推升旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等銷售表現穩健向上。

且公司持續加大原料採購與生產排程、以及有效結合外部合作供應夥伴等管控力道，以滿足半導體產業客戶訂單良好交期，助力單月合併營收已連三月保持雙位數年增表現，挹注8月與今年累計前8月合併營收雙雙改寫歷年同期新高之優異成績。

展望2022年第三季，朋億*持審慎樂觀看法。朋億*仍積極擴大兩岸市場接單，以及深化廠務領域高潔淨度化學品供應與分裝系統設備，並積極拓展製程領域之濕製程設備業務，進一步增添公司整體銷售表現。

再加上，整體在手訂單金額仍站穩歷史新高水準、訂單能見度高之營運利基，且看好全球半導體產業短鏈化趨勢明確，各國政府加大半導體產業扶植力道，將有助朋億*保持良好業務發展優勢，並帶動未來營運更上層樓。