彰化市長參選人張東正參加國民黨初選失利後，脫黨以無黨參選，和無黨爭取議員連任的太太陳銌銌，9日成立聯合競選總部，國民黨彰化縣議長謝典林、副議長許原龍都來站台，謝典林強調，「大哥，卡拍謝，我這次是替陳銌銌站台啦」，並當眾疾呼「支持好人當選，不分黨派，大家支持陳銌銌連任」，選民解讀，事態如此，國民黨這次提名黃玉芬參選彰化市長，藍營真的嚴重鬧分裂。

彰化市長選舉這次5人登記，民進黨提名林世賢爭取連任，國民黨提名黃玉芬，張東正月前宣布國民黨脫黨、並參加登記決心參選，無黨登記還有林強世、劉坤鯉，各方預料這次選情相當詭譎，藍營形成嚴重分裂，可能又重演這屆三角競爭關係。

張東正這屆以國民黨參選，如今和黃玉芬換位，脫黨再參選成了無黨，除了開拓票源，也即力固守過去死忠的藍營票源，今天彰化市長和議員聯合競選總部成立，議長謝典林、副議長許原龍等大咖都出席，不過為了避嫌，謝典林先對張東正說聲「大哥拍勢，咱是活貼，這次我算替你太太陳銌銌站台」，許原龍強調，站台支持陳銌銌，也沒公開說什麼話。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，張東正參加黨內初選，又脫黨參選，送考紀委員會，3天前已決議正式開除黨籍，至於議長、副議長站台部分，因為今天是張東正、陳銌銌夫妻檔聯合競選總部成立，議員選舉爭取席次過半，和無黨合作是可以，沒有違反黨紀的問題，但市長參選部分，國民黨已經提名黃玉芬，國民黨員若有公開支持其他，是否涉及黨紀問題，端看是否有人檢舉和檢舉內容。