全國累計1.1萬人重複感染確診新冠肺炎，其中31人死亡；南投縣衛生局長陳南松提醒民眾，確診後還是會再感染，因此疫苗要打好打滿；中秋節親友團聚前，請先快篩確認陰性再聚餐，以免家庭群聚感染。

根據丹麥全國性追蹤研究，無論先前感染何種變異株，對於第1次感染者而言，僅打2劑疫苗保護力將隨時間減弱，造成2次感染或多次感染機率相對高。接種3劑疫苗，並依據疫苗間隔時間接種，保護力才能持續，並可降低重症及住院風險，感染後造成後遺症如長新冠的機會則愈低。

陳南松表示，民眾不要有確診後，就不會再感染的心態，確診者請於確診後3個月接種疫苗，提醒尚未完整接種疫苗民眾、長者、免疫力低下者，務必依據疫苗劑別及按接種時程，到合約院所接種，才有持續的保護力。

陳南松表示，中秋連假家人自各地返鄉，建議聚會前先快篩，確認陰性後再前往聚餐；如果有上呼吸道症狀如咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等，請在家中休息，避免造成家庭群聚感染，尚未接種疫苗的長者、幼童或身體免疫力較差的民眾，不建議參加聚會活動。中秋團聚不得逐桌敬茶敬酒，除飲食外，建議全程戴口罩。