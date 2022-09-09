國民黨新竹市長參選人林耕仁昨(8)日在臉書指出，新竹市過去這幾年，產業商業發展快速，但也造成生活壓力很大。他因此提出四大城市願景，並將持續推出符合這座城市發展的政策藍圖。林耕仁希望新竹能成為「移居、宜居、怡居」的幸福城市，讓老中青幼，都能夠世世代代，永續生活。

林耕仁在臉書撰寫「聊政策願景，談耕仁故事」一文。他說自身從基層做起，接觸過百工百業，更看清楚社會百態。他跟多數人一樣，就是平凡人，一個平凡但很努力打拚的新竹人。他感謝一路以來，遇到好多貴人，也因為歷經許多挑戰與考驗，讓他能夠成長。從一個平凡人，提著一個水桶、一塊抹布擔任起清潔工，後來成立清潔公司，進軍竹科接到許多科技公司委任案子。

林耕仁提及，清潔也是高科技產品重要一環，一顆灰塵，可能影響的價值數百萬的產品或機器，他相當注重ＩＳＯ認證品質，良率有到位，才會獲得客戶肯定。所以公司從一開始專做家庭清潔，之後做到台積電、聯發科、聯電、世界先進等科技大廠也成為客戶。這段工作經驗，讓他慢慢發現清潔本質上就是一種公共服務，存在一種「利他性」、「公共性」、「社會性」，清潔和從政的本質也都一樣，都要從細節做起。正所謂「市民的小事，也是政府的大事」，讓他思考投入公共領域，可以進一步服務更多人，協助民眾大小事的可能。「感謝新竹市民的認同與肯定，耕仁至今擔任六屆議員，一共二十四年」。

林耕仁說新竹市過去這幾年，產業商業發展快速，但也造成生活壓力很大。年輕家庭有小孩養育，也有長輩要奉養，他希望能夠讓新竹成為「舒適減壓、永續新竹」。舒適減壓：市政府要做年輕爸媽的後盾，雖然政府已經有零到六歲國家養，但市府還是要幫忙家長共同分攤養育責任；長輩的部分，包含擴大敬老卡使用範圍，續發老人年金，讓長者得到應有尊嚴，樂活安心過生活，也減輕年輕人壓力。

林耕仁提出四大城市願景，包括一、教育新竹七主軸-與世界同步學習，開創新竹新格局。二、女力政策-女力崛起的未來，是趨勢也是機會。三、銀髮政策-守護長輩，從心出發。四、身心障礙政策-有愛無礙，平等尊重。他說未來將會繼續傾聽人民的聲音，持續推出符合這座城市發展的政策藍圖，希望新竹能成為「移居、宜居、怡居」的幸福城市，讓老中青幼，都能夠世世代代，永續生活。