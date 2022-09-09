2022金點設計獎標章近期公布得獎名單，新竹市政府有6項建設獲獎，民進黨新竹市長候選人沈慧虹在臉書感謝評審肯定。她強調，投入選舉後學到不服輸、不退縮，她捨不得也不願意讓這個正在成長茁壯的新竹市到別人手中，希望11月市民用愛選擇她。有網友留言肯定表示：「可能有近年搬到新竹的人以為本來就這樣，不知道過去市府團隊多努力！期待沈慧虹帶來繼續變好的新竹！」

沈慧虹表示，新竹市共獲獎6座，包括波光市集、東門圓環廣場改善、永恆之丘、新竹市圖書館龍山分館、龍山國小群英樓、北門國小未來屋上室，她感謝評審看見新竹市政府，「如今新竹市已經不一樣了！」她也強調，請市民朋友繼續相信她、跟著她，「新竹光榮我帶頭。」

沈慧虹也分享日前接受王時齊節目專訪照片搭配重點摘要，其中有她大大燦爛笑容的臉，她也感性地說，新竹市這7年多所有建設、變化，都有她全程參與的身影。她一直都在，會繼續帶著新竹走向幸福，也會一直用溫柔的心守護在市民身後。

沈慧虹也強調，投入選舉的這段過程，她學到不服輸、不退縮，她捨不得、也不願意，讓這個正在成長茁壯的新竹市到別人手中。希望11月時市民用愛選擇她。

有網友留言表示，「看到沈慧虹在節目中呈現多個地點改變前後的照片覺得很感動，如原本漏水陰暗的地下道變得乾淨明亮，南寮漁港變身美麗的魚鱗階梯等。」網友更提及，「可能有近年搬到新竹的人以為本來就是長這樣，不知道過去市府團隊多努力才有這樣的新竹」，也鼓勵沈慧虹請多多宣傳過去8年帶來的改變，期待繼續變好的新竹！