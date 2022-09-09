隨著網路科技普及化，加上近兩年疫情影響，新型態詐騙手法層出不窮，不法份子利用電話、簡訊、社群網站等資通工具詐騙財物，已嚴重影響國家資安。互動資通旗下簡訊平台EVERY8D積極協助主管機關與各大電信攔阻詐騙簡訊，善盡企業社會責任。

根據主管機關資料顯示，近期SMS簡訊詐騙案件數明顯下降，8月比7月下降超過6成。iMessage原是iPhone用戶間使用最高的傳送訊息功能，卻被有心人士濫用發送各種釣魚詐騙訊息，由於詐騙集團少了SMS簡訊管道，資料顯示，8月接獲的報案中有9成改以蘋果手機iPhone的iMessage網路訊息發送，誘導民眾點擊惡意網站致使財產損失。

互動資通董事長郭承翔指出，今年積極配合主管機關與電信系統，從嚴格控管用戶帳號、配合電信過濾機制、防堵詐騙保障合法、特別審核海外來源及加強資安防止駭盜五大執行重點下手，可疑停用門號數大幅下降，成功攔阻率相較高峰期有效減少85％。同時由於去年已進行門號申請實名制與雙證件身分核實，有效預防人頭帳戶或代收簡訊認證碼的情事發生。

從行政院7月頒訂的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」資料顯示，雖近5年電信網路詐欺案件發生數及全般詐欺財損金額已逐漸穩定控制，但受到疫情影響，去年卻呈現增長情形，其中全般詐欺財損新台幣56.1億元，為近5年最高。由於詐騙簡訊的猖獗，造成民眾受騙、財產損失，使得簡訊這個高達98％開啟率的溝通工具也嚴重被「汙名化」。

互動簡訊發送量最大的平台EVERY8D，由於有多項獨家技術及多元化服務，長期協助政府機關、教育團體、金融機構及零售百貨發送簡訊，觀察到近幾年政府機關及教育機構大量運用簡訊服務，不但讓公務流程處理訊息透明化，更能提升民眾服務品質。

從去年6-7月開始，市場便陸續傳出簡訊帳號被盜事件，互動資通警覺此可能為詐騙的徵兆，便要求著手加強對既有及新申請的帳號管控措施，如要求用戶強化密碼設定。由於研判遭盜用的帳號會利用國外IP進行詐騙，團隊更開始限制海外可疑IP，重新進行檢核確認用戶身分，以降低詐騙風險。