40歲女星謝婷婷出生在明星之家，哥哥是謝霆鋒，父母是謝賢、狄波拉，2017年謝婷婷和「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）曖昧，2年後謝婷婷突然報喜，宣布在國外生下一女，但追隨「前嫂嫂」張柏芝的腳步，沒透露孩子的爸身分，先前更瘋傳有可能是外國人。據港媒報導，謝婷婷最近在臉書上傳了女兒的正面照，可見3歲的Sara頭髮雖略顯咖啡色，但五官和膚色完全是黃種人，間接還了鷹眼清白。

謝婷婷3年前閃電宣布產女當媽，沈殿霞女兒鄭欣宜當時受訪坦言已經看過謝婷婷的女兒，但不想多談精主，「母女平安最重要」，謝賢則支支吾吾地表示：「啊...我不知道怎麼回應...」，接著被問是否為女兒遇上好對象而開心？謝賢才鬆口：「總之，她如果找到個好（男人）就開心了」，其他不願多說，謝霆鋒則表示已經很久沒跟妹妹碰面，如果對方需要，他一定會出面幫忙。

謝婷婷、謝霆鋒、謝賢、狄波拉一家。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

之後網上傳出多種說法，其一指謝婷婷女兒的爸就是傑瑞米雷納，但當時傑瑞米雷納早就否認和謝婷婷交往，兩人只是朋友，其二是謝婷婷在IG限時動態PO出一道菜，還TAG了一位男子帳號，循線發現該男是位老外，另外還有傳聞是孩子的爸是她在溫哥華的同學，對方是富二代，但未獲得證實。

謝婷婷最近曬素顏，判若兩人。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

獨自在加拿大養育女兒的謝婷婷，近日曬出素顏照，模樣判若兩人，7日過40歲生日的她，據《香港01》報導，近日在社群網站曬出和朋友聚餐照片，在臉書裡手滑上傳了兩次一樣的PO文，第一篇中首度公開女兒正面無碼照片，至今未刪文，模樣看來清秀可愛，完全不像是混血小孩，引來推測孩子的爸應該不是外國人，更不可能會是鷹眼。