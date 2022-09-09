聖火把主火及副火交接給侯旻汶、劉至閔帶隊的聖火隊。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

鳴槍起跑後，聖火隊開始起跑全台跑透透傳遞聖火。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

鄒族青年男女表演傳統慶儀，歡慶聖火引燃。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁與2022全民運動會吉祥物「太陽Q寶寶」同框。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

今年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣舉辦，9日在阿里山祝山觀日台舉行聖火引燃儀式，縣長翁章梁引燃聖火主火、副火，隨即交接給全國運角力8連霸得主侯旻汶、健美金牌劉至閔帶領的聖火隊，並開始14天全國聖火傳遞，全台傳送全民運「發光在嘉義」的精神。

典禮由街舞表演炒熱現場，接著山美國小合唱團如天籟般歌聲唱出慶豐收的歡樂，賽會吉祥物「太陽Q寶寶」搭配太陽之都主題曲，還有上屆全民運金牌選手也粉墨登場展現實力，象徵嘉義縣能傳承佳績的期許。

鄒族頭目引頌祝禱文，祈求大會圓滿成功，手捧族裡的未來，引燃母火源，8位鄒族勇士手執長矛，跳著澎湃的祈福舞蹈，翁章梁縣長、體育署副署長林哲宏及8位鄒族勇士將長矛指向聖火台，燃起熊熊的聖火，全民運動會起跑。

翁章梁、林哲宏引燃聖火把主火及舞台上5把副火後，交接給侯旻汶、劉至閔帶隊的聖火隊，鳴槍起跑後，開始聖火傳遞全台跑透透。

翁章梁表示，此次全民運動會有31項運動，近1萬2800名選手及隊職員參加，期待每位選手都發揮最好的表現，拿到最好成績，而全民運期間國慶煙火也在嘉義，歡迎大家來嘉看比賽、賞煙火。

翁章梁說，嘉義縣倚山面海，是全台唯一擁有3大國家風景區的縣分，有山色、平原、海景等不同景觀，壯麗遼闊，聖火將環繞台灣本島各縣市、離島，促進全台各地及離島大交流，顯現在地特色，又串聯地方感情。