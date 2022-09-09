富邦悍將新洋投安得勝調整不及，周日先發確定再由羅力扛1場先發，他表示，客場都有隨隊，本來也就有維持身體狀況，在台「真正的」最終戰羅力已經準備好，會全力以赴會跟對手競爭。

羅力在拋出引退震撼彈後，球團也為他規劃最後2場主場登板日期，雖然原定的引退賽從2日因雨延到5日，他也以拿下中職生涯第102勝做為結尾。

原本球隊規劃，羅力投完引退賽後就不再出賽、為返美做準備，不過新洋投安得勝手指反覆出狀況，也延後升上一軍的時間表，總教練丘昌榮表示，原本安得勝昨天又說需要在二軍投一場，但碰上下雨改成今天進行Live BP、投57球，確定是下週才會升上一軍。

丘總強調，原本最理想狀態是讓羅力引退賽投完就真的退休，讓他有個完美ending，「但他們算是相對關係，羅力也很有意願再為球隊再投一場。」

羅力則表示，之前球隊就有詢問他若是安得勝調整不及能否再多支援一場，並在這兩天確定需要他再登板，「不管是球隊還是集團都幫助我很多，現在還能投當然就願意支援。」

剛剛賽前也看到羅力又出來跟球隊一起熱身，他笑著說：「之前Tom Brady退休後又復出，不知道我有沒有比他快。」美式足球NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）退休只維持40天。

雖然又要把封存的手套再拿出來，羅力仍認為5日那天就是實質上的引退賽，「不管是比賽走向、隊友火力支援、整個引退流程都很值得紀念。