藝人謝忻走出不倫戀後重返演藝圈，之前認愛大6歲圈外男友，可以說是愛情事業兩得意，不時會與粉絲分享日常生活的她，曬出和好友王少偉的影片，表示兩人趁著中秋到河濱喝酒看夕陽，雖然不懂為何要和對方做這些事，但強調「一切都是愛」。

謝忻在instagram發出多則限動影片，只見她坐在車上表示：「中秋節要帶我去哪裡，到底」，接著則是靠著一棵樹直呼：「我為什麼在這裡」，隨後第三段影片只見她拖著下巴，滿臉疑惑自問自答：「中秋節的我在幹嘛？我在哪裡？為什麼不在家裡看第3次的捍衛戰士？然後要跑來河濱公園喝酒？」隨後見到王少偉從身後微微探出頭，還笑得非常開心，兩人當下心情可說是天南地北的差異。

謝忻坐在車上不知到目的地前往何處。（xiexin1127 IG）

謝忻滿臉疑惑為何中秋要跑來河濱公園喝酒。(xiexin1127 IG）

謝忻最後則是轉發王少偉限動，再度無奈地說：「到底有什麼問題？然後為什麼我要陪你在河濱曬太陽喝紅酒？還要等你收帳篷？」但仍不忘強調：「一切都是愛」，接著王少偉則是感謝謝忻相陪之外，還詢問她：「是不是很棒，老王咖啡館，而且還有夕陽，真美，一百分」，謝忻也很配合豎起大拇指回應：「一百分」。

謝忻與王少偉相約中秋到河濱喝酒。(xiexin1127 IG）

謝忻表示會陪王少偉做這些事「一切都是愛」。（xiexin1127 IG）

藝人謝忻今年3月數千張私照外流，裡頭包括多張裸上空的照片，甚至被賣到色情網站牟利，沒想到報案影像未經同意竟被警方公布，讓她心情大受影響，如今士林地檢署偵查結果出爐，她表示自己為此不爭氣地哭了，接著無奈感嘆：「我不知道該相信什麼了。」

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