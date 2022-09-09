圖輯》在位70年 英國女王經典畫面一次看：女王時期 16:202022/09/09 中時新聞網 張威翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1953年1月2日，英國女王伊麗莎白二世和愛丁堡公爵菲利普親王在倫敦威斯敏斯特教堂加冕後，於白金漢宮的陽台上向支持者揮手致意。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊莉莎白二世（Elizabeth Alexandra Mary）傳奇一生，接續公主時期讓我們一起回顧她加冕為英國女王後的高光時刻。 1953年6月2日的檔案照片中，英國女王伊麗莎白二世戴著鑲有寶石的皇冠，手持帶十字架的寶珠和權杖，在她的加冕儀式結束時離開倫敦威斯敏斯特教堂。（美聯社） 1953年6月6日伊麗莎白二世女王與日本的繼承人日本明仁親王一同坐在皇家包廂內。女王看到了她的馬Aureole，在經典賽中排名第二。(美聯社） 1961年6月5日，英國女王伊麗莎白二世和美國總統甘迺迪在倫敦白金漢宮合影。(美聯社） 1970 年，伊麗莎白二世女王（左）與美國總統尼克森合影。（美聯社） 1976年7月7日，在為女王舉行國宴後，美國總統福特在白宮國宴廳與英國女王伊麗莎白二世共舞。（美聯社） 1977 年5月的照片中，美國總統卡特（右）和伊麗莎白二世女王與法國總統季斯卡站在一起。（美聯社） 1982年6月8日，美國總統雷根和伊麗莎白女王二世在英國溫莎城堡內騎馬。（路透社） 1984年6月10日，伊麗莎白二世女王（左二）與西德總理科爾（左二）、美國總統雷根（右二）和英國首相柴契爾站在倫敦白金漢宮餐前合影。（美聯社） 1991年5月15日，美國總統老布希在紀念體育場護送伊麗莎白二世女王和菲利普親王。（美聯社） 1994年6月4日，伊麗莎白女王在朴茨茅斯市政廳舉行的慶祝諾曼底登陸 50 週年晚宴上與美國總統克林頓合影。（美聯社） 1991年7月16日，英國女王伊麗莎白二世在倫敦白金漢宮與 G-7 領導人合影。左起：美國總統老布希（就座）、義大利首相安德烈奧蒂、日本首相海部敏樹、女王（就座）、英國首相梅傑、法國總統密特朗（就座）、加拿大總理馬爾羅尼和歐洲共體主德洛爾、德國總理科爾（就座）和荷蘭總理呂貝爾斯。 2003年11月21日，美國總統小布希（左）和第一夫人（右）與英國女王伊麗莎白二世一起離開倫敦白金漢宮。（美聯社） 2009年4月1日，在倫敦白金漢宮與 G20 領導人合影后，英國女王伊麗莎白二世在英國首相布朗面前打手勢。歐盟委員會主席巴羅索，和中國領導人胡錦濤。（美聯社） 2011年5月24日，英國女王伊麗莎白二世和美國總統歐巴馬出席在倫敦白金漢宮舉行的國宴。（美聯社） 2016年5月5日，女王伊麗莎白二世與日本首相安倍晉三和妻子昭惠抵達威斯敏斯特白金漢宮合影。（美聯社） 2018年7月13日，英國溫莎城堡，美國總統川普和伊麗莎白二世檢閱由冷溪衛隊組成的儀仗隊。（美聯社） 2021年6月13日，在溫莎城堡會面前，美國總統拜登和第一夫人與英國女王伊麗莎白二世站在一起，看著儀仗隊行進時微笑。（美聯社） 圖輯》登基70戴 英國女王經典畫面一次看：公主時期 圖輯》登基70戴 英國女王經典畫面一次看：公主時期 影》冥冥中巧合？女王辭世前 白金漢宮出現2道彩虹 #英國 #女王 #伊麗莎白 #過世 #Queen Elizabeth II 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二戰時曾參軍！美國防部長悼英女王：首位服役的王室女性 08:382022/09/09 國際 女王突然駕崩！英國經濟損失超驚人 幕後細節曝光 15:112022/09/09 財經 預言英國女王2022年過世成真 時空旅人：明年大笨鐘會倒 13:112022/09/09 生活 影》女王最後公開照曝光 拄著拐杖站立 手上有大片瘀青 04:242022/09/09 國際 英女王辭世 趙少康感嘆「一個世代的結束」 憶這件事 09:342022/09/09 政治 足球》英國女王辭世 英超官方及20支俱樂部進行哀悼 08:042022/09/09 體育 英國女王駕崩 盧秀燕曝台中與英國政府竟有「這交情」 14:022022/09/09 政治 查爾斯繼任英國國王 向已逝女王致敬：最悲傷的時刻 02:232022/09/09 國際 女王所留寵物 王室作家：王室全家收養或養在宮庭 14:052022/09/09 國際 艾爾頓強與英國皇室交情深厚 曾目睹女王教訓姪子 12:452022/09/09 娛樂 伊麗莎白二世辭世！白金漢宮、溫莎堡降半旗哀悼 王室官網致敬女王 03:222022/09/09 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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