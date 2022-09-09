伊莉莎白二世（Elizabeth Alexandra Mary）傳奇一生，接續公主時期讓我們一起回顧她加冕為英國女王後的高光時刻。

1953年6月2日的檔案照片中，英國女王伊麗莎白二世戴著鑲有寶石的皇冠，手持帶十字架的寶珠和權杖，在她的加冕儀式結束時離開倫敦威斯敏斯特教堂。（美聯社）

1953年6月6日伊麗莎白二世女王與日本的繼承人日本明仁親王一同坐在皇家包廂內。女王看到了她的馬Aureole，在經典賽中排名第二。(美聯社）

1961年6月5日，英國女王伊麗莎白二世和美國總統甘迺迪在倫敦白金漢宮合影。(美聯社）

1970 年，伊麗莎白二世女王（左）與美國總統尼克森合影。（美聯社）

1976年7月7日，在為女王舉行國宴後，美國總統福特在白宮國宴廳與英國女王伊麗莎白二世共舞。（美聯社）

1977 年5月的照片中，美國總統卡特（右）和伊麗莎白二世女王與法國總統季斯卡站在一起。（美聯社）

1982年6月8日，美國總統雷根和伊麗莎白女王二世在英國溫莎城堡內騎馬。（路透社）

1984年6月10日，伊麗莎白二世女王（左二）與西德總理科爾（左二）、美國總統雷根（右二）和英國首相柴契爾站在倫敦白金漢宮餐前合影。（美聯社）

1991年5月15日，美國總統老布希在紀念體育場護送伊麗莎白二世女王和菲利普親王。（美聯社）

1994年6月4日，伊麗莎白女王在朴茨茅斯市政廳舉行的慶祝諾曼底登陸 50 週年晚宴上與美國總統克林頓合影。（美聯社）

1991年7月16日，英國女王伊麗莎白二世在倫敦白金漢宮與 G-7 領導人合影。左起：美國總統老布希（就座）、義大利首相安德烈奧蒂、日本首相海部敏樹、女王（就座）、英國首相梅傑、法國總統密特朗（就座）、加拿大總理馬爾羅尼和歐洲共體主德洛爾、德國總理科爾（就座）和荷蘭總理呂貝爾斯。

2003年11月21日，美國總統小布希（左）和第一夫人（右）與英國女王伊麗莎白二世一起離開倫敦白金漢宮。（美聯社）

2009年4月1日，在倫敦白金漢宮與 G20 領導人合影后，英國女王伊麗莎白二世在英國首相布朗面前打手勢。歐盟委員會主席巴羅索，和中國領導人胡錦濤。（美聯社）

2011年5月24日，英國女王伊麗莎白二世和美國總統歐巴馬出席在倫敦白金漢宮舉行的國宴。（美聯社）

2016年5月5日，女王伊麗莎白二世與日本首相安倍晉三和妻子昭惠抵達威斯敏斯特白金漢宮合影。（美聯社）

2018年7月13日，英國溫莎城堡，美國總統川普和伊麗莎白二世檢閱由冷溪衛隊組成的儀仗隊。（美聯社）