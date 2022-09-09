台北市成立青年事務委員會為青年謀福利，但市議員侯漢廷發現，有青委會專家委員與市長柯文哲關係友好，甚至幫柯打過選戰，質疑淪為市長酬庸之地，還有委員任職民間公司，「自己提案自己標」，2015年起有33個標案，總金額達1.45億元，柯文哲下令政風處調查。

侯漢廷調閱資料發現，台北市政府聘任的青委會無給職專家委員，皆跟柯市長關係匪淺，不是幫柯市長打選戰的人，就是跟這些專委關係友好，如悠遊卡公司總經理邱昱凱、市長室顧問蕭伶伃任職青委會副主委，多年來都跟柯市長關係密切。

侯漢廷說，柯文哲為青委會主任委員，由委員提案、研考會審核，最後局處認養執行，但有委員擔任了5屆，「自己提案自己得標」，從2015年起有33個標案，都是限制性招標，總金額達1.45億元，質疑「全台灣只有這一家公司能做嗎？」

侯漢廷還發現，有一家得標廠商地址在桃園平鎮，他查了一下發現竟是一家菸酒鋪，而且就只接過市府這一案，這令他想到之前小吃店竟可接政府快篩劑案，憑什麼是這家名不見經傳、沒接過案子的廠商接到北市府的案子？

他也批，青委會沒有編列預算卻對局處有列管之權，委員想做的事各局處要全力配合，要擠出經費，出錢又出力，強迫各局處埋單，今年提案今年就要執行、花錢，排擠既定預算。

侯漢廷舉例，如北市美學論壇、美學城市、美學相關等大型專案與活動，在宣傳青委會專委本人或是其創立之公司、任職的公司，用人民的稅金來宣傳私人企業，青委會長年以來球員兼裁判，只提供給特定人士優惠。

他強調，青委會不應打著市長的名號，用列管威脅各局處配合其提案，規避議會監督，成為無人可管的太上皇機關，這些人憑著市長信任作威作福，呼籲政風處介入調查，認為青委會應解散，回到編制內成立青年局或青年處。

柯文哲坦言，「怪怪的」，他回去會查，更反問怎麼會這麼多年沒有被發現？他坦言這些專委他都認識，但都有經過遴選才能進來，他允諾政風處介入調查。