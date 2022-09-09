中秋佳節到來，台北文華東方酒店及國泰飯店觀光事業除喜迎節慶檔期商機，亦在節前善盡企業社會責任，前者致贈100個愛心餐盒及「雅閣」手工奶黃月餅給台北車站街友，後者則致贈1000盒月餅擴大關懷偏鄉兒童及弱勢孤老，關懷有需要的弱勢族群。

台北文華東方酒店為響應集團企業社會責任與使命，廚藝團隊與員工在中秋節前齊心準備100個愛心餐盒，在台灣思安慈善協會協助下，將現做餐盒與米其林一星「雅閣」中餐廳準備的手工奶黃月餅，分送給台北車站的街友們，以滿滿的溫馨關懷提前歡慶中秋佳節。

台北文華東方酒店致力當地社區服務，關懷社會需幫助族群，動員各部門同仁們投入各項慈善公益活動，包括造訪老人院、育幼院、流浪動物之家，台灣關愛之家照護本地無國籍孩童，以及疫情嚴峻期間遞送關懷餐盒，為防疫前線的醫護人員打氣加油。

台北文華東方酒店行銷公關總監李佳燕表示，酒店自開幕以來，每年均持續積極參與許多社會公益活動，透過實際行動關懷弱勢，善盡企業公民社會責任貢獻一份心力。希望今年中秋佳節來臨之際，能藉由送餐為街友傳遞溫暖與關懷。

國泰飯店觀光事業2020年攜手國泰慈善基金會舉辦中秋慈善月餅公益活動，致贈700盒月餅給新北市「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」10所中小學。今年除透過國泰慈善基金會持續送暖到桃園、台南、高雄地區偏鄉孩童外，亦主動聯繫台北華山基金會獨居弱勢老人。

國泰慈善基金會與國泰飯店觀光事業今年再次攜手合作中秋慈善月餅捐贈公益活動，透過國泰慈善基金會安排聯繫校方、國泰飯店觀光事業準備400盒月餅，2日同步分享給桃園、台南、高雄的4所偏鄉學校培力單位，並由3據點館長偕同仁親自到校致贈致意。

同時，國泰飯店觀光事業今年擴大敬老送暖，得知因疫情、物價高漲影響，民眾行善日趨保守，華山基金會經費和資源募集受嚴重衝擊，主動伸手扶持秋節送暖，2日經與華山基金會安排贈予台北市12行政區弱勢孤老共600盒月餅。

國泰飯店觀光事業執行長莊琬華表示，今年國泰飯店觀光事業攜手國泰慈善基金會及華山基金會合作，捐贈共1000盒國泰飯店中秋月餅禮盒，希望藉由企業形象與力量凝聚資源、分送關愛，用心協助社會各族群，敬老扶幼悉心關懷有需要的弱勢族群。