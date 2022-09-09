崙背鄉貓兒干文史協會總幹事楊永雄到大陸客家原鄉找了4年，才找到一個奇怪的紅色獅頭（左一）。（周麗蘭攝）

楊永雄模擬出詔安開嘴獅的製作方式。（周麗蘭攝）

相傳青色的開口獅是最猛的。（周麗蘭攝）

七崁武術文化基金會董事長、縣議員李明哲分享推廣七崁武術扎根計畫20年的經驗，與鄉親互勉努力留下文化軌跡給後代子孫緬懷。（周麗蘭攝）

雲林縣的「詔安客」是台灣人數較少的客家族群，文化特色是開嘴獅、七崁武術，崙背鄉貓兒干文史協會總幹事楊永雄去大陸8趟尋找詔安客家獅頭的源頭，找了4年才找到一個奇怪的獅頭，最近他教導崙背鄉親複製兼創新彩繪開嘴獅。

詔安客家人來自福建省詔安縣，約300年前度海來台，分布在雲林縣崙背、二崙、西螺一帶。客家獅頭特色是會開口的「盒子獅」，武館陣頭要出動時，由開嘴獅當前導。

七崁武館師傅口耳相傳開嘴獅是從福建省詔安縣傳到台灣；崙背鄉貓兒干文史協會總幹事楊永雄為此去大陸8趟溯源，但在詔安縣遍尋不著，找了4年才找到一個奇怪的紅色獅頭。

大陸客家原鄉的開嘴獅已有上千年歷史，但詔安開嘴獅的源流少有資料佐證，楊永雄蒐集大陸與台灣照片，歸納詔安開嘴獅特色，並模擬怎麼做出來：大致上是半個圓桶與方形木盒的組合。

楊永雄設計創新的製作方式，以木架結合泥塑、紙糊、彩繪，再裝上耳朵、眼睛、眉毛等配件，今年7月開班指導有興趣的鄉民製作，今（9日）在詔安客家文化館展出他仿製的30幾個獅頭，以及學員作品。

七崁武術文化基金會董事長、縣議員李明哲致讚佩楊永雄的毅力，他表示，自己推廣七崁武術扎根計畫20年，發現推動文化保存是一件頗難的事，時代洪流不斷往前走，科技、工商、新興娛樂日新月異，傳統文化愈來愈弱化，所幸在客委會及鄉親共同努力下，對保存文化尚有榮譽感和使命感，楊永雄一路走來始終如一。

李明哲表示，文化可能繼續流逝，但先人做過的努力能讓後代子孫透過文字、影音、實物緬懷；留什麼讓年輕人和下一代看，就是大家的使命。