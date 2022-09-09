一名網友在論壇抱怨父親在職場打拼近20年，僅剩下4個月就要屆齡退休，但在退休前夕，公司卻以「身體狀況不佳」為由將父親資遣辭退，讓原PO求助網友「如何自力救濟？」。

一名網友在論壇PTT發文表示，父親在一個單位連續工作快20年，大概再4個月就有退休金可以領，但父親某天回家突然說「被辭退了」，公司給的理由是因為父親有糖尿病，造成身體不穩定，多少會影響工作狀況，但原PO質疑，父親罹患糖尿病不是一兩天的事情，早在10幾年就已經得了，當時公司也沒有要辭退的意思。

對此，原PO表示公司選在時間點資遣父親十分古怪，但目前也沒有什麼解決的方法，求助網友「該如何自力救濟？」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「去找勞工局、「去勞工局喇，這個一定要打勞資上法院」、「就直接勞工局+媒體記者」、「現在選舉還敢這樣搞，給機會表演了啊」、「員工退休前拼命搞人是慣用伎倆」、「勞工局檢舉，保留出勤紀錄及醫師診斷，確定沒影響工作能力，免費法律諮詢也去問看看，最好找個律師」。