美國晶片巨頭英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年底曾批評「因為地緣政治風險，台灣不是穩定的地方」，日前他再度透露內心想法，認為「中國大陸5年內不會攻打台灣」。英特爾是台灣半導體重要供應商，也是台積電重要客戶，在踏入晶圓代工領域後，成為台積電的競爭對手。

投資網站Seeking Alpha報導，台灣在全球晶圓代工市占居首位，而台積電為很多美企代工生產晶片，客戶包括輝達 ( Nvidia)、超微 ( AMD )和蘋果等。

隨著地緣政治升溫，外界擔憂大陸會入侵台灣。據與季辛格一起參加投資晚宴的花旗分析師的說法，他說季辛格預測，未來5年內不會發生大陸武力犯台的情況。

季辛格除了評論當前兩岸局勢外，還說最近通過的晶片法案可能會延長五年，以限制中國大陸取得「敏感技術」。英特爾被部分華爾街人士視為晶片法案最大受益者。

季辛格去年底曾公開抨擊，台灣不是穩定的地方，因為大陸軍機頻頻擾台。他當時建議美國政府應該多投資美國企業如英特爾、美光（Micron）等，而不是台積電和三星等亞洲企業。

報導指出，拜登政府再度祭出新禁令，牽制大陸先進半導體技術發展，包括限制某些晶片或製造設備的銷售。

本月初，白宮通知輝達、超微，禁止供貨AI晶片給大陸，原因是擔心晶片被用於軍事用途，但禁令1日急轉彎，美方決定給予輝達1年緩衝期。

輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明（2023）年9月1日；超微則未公布是否獲得美國政府類似的臨時出口許可。