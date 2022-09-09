新竹市南端香山內湖一處鄉間靜巷內，有間網路人氣甜點店，適逢中秋佳節店家人氣商品蛋黃酥訂單接到手軟，民進黨新竹市長參選人沈慧虹近日特地來店裡擔任「小幫手」，幫忙在蛋黃酥上撒芝麻粒、刷蛋液，也藉此機會傾聽在地店家對未來地方創生的建議。

位於香山的神秘小店「沒有名字的甜點店」，在網路上有著高人氣，其中蛋黃酥更是網友推薦人氣款，早在中秋節1個月前就已滿單。老闆鄭鈞格有20多年烘焙經驗，帶著創業夢返鄉做甜點，太太余瑞馨也辭掉園區工作，逐漸在網路上打響名聲，吸引甜點愛好者慕名而來。

過去香山區工廠、工業遍佈，給人生硬印象，但在甜點店開幕後，成為鐵馬遊客來到香山必定造訪的景點，附近也開始多了一份人情味。

香山有豐富自然資源，沈慧虹說，過去在擔任副市長期間，推動多項香山建設，除了重整青青草原，港南運河風景區、賞蟹步道與17公里自行車道整治等，香山溼地藝術季也連年飽受好評，那魯灣公園也吸引眾多觀光客踩點。

此外，市府也大面積整治香山地區紅樹林，也連續7年向林務局爭取補助，分區分期著手溼地復育、整建賞蟹步道，慢慢讓香山溼地成為候鳥停棲覓食的重要場所，也吸引許多愛好賞鳥、攝影人士前來。

這些多年來累積的成果，卻遭對手指控「看不到香山有建設」，沈慧虹呼籲對手，不要因選舉而忘記是非。

「香山的蛻變，民眾都看得見，」沈慧虹指出，包括開闢三姓橋路、新建香山高中校舍、華德福學校，港南國小校舍也在日前動工，接下來也會持續努力，讓香山更好。