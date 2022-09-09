苑裡鎮農舉辦藺草生活節，9日上午在農會經營的愛情農場熱鬧登場。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，藺草編織重鎮新復社區推出藺草織品攤位，吸引許多民眾。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，縣長徐耀昌親臨主持開幕致辭，並頒獎表揚優良蜂農。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，展售當地生產的洋菇。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，9日上午在農會經營的愛情農場熱鬧登場。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，縣長徐耀昌9日上午主持農民直銷站揭幕。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，縣長徐耀昌推薦苑裡生產的冠軍米台農秈22號。（謝明俊攝）

苑裡鎮農舉辦藺草生活節，9日上午在農會經營的愛情農場熱鬧登場，縣長徐耀昌歡迎大家來玩。（謝明俊攝）

苑裡鎮是苗栗縣最重要的穀倉，擁有最大的稻米栽種面積，還有芋頭、藺草、洋菇等重要的地方特色農產，苑裡鎮農會在山腳辦事處前打造愛情農場，以及知名的彩繪稻田，平日就會吸引大批遊客前來，農會9日舉辦藺草生活節活動，並由縣長徐耀昌主持農民直銷站開幕，歡迎民眾利用中秋連假來苑裡做2日遊，再帶著優質農產品滿載而歸。

苑裡原是平埔族灣麗社地，客語中的「彎麗」口音約似「房裡」，同今音「苑裡」，在早期台灣開拓史中，佔有重要地位，也是苗栗縣最早開發的地區，苑裡的農作物以稻米為主，洋菇產量豐富，佔全台第二位，藺草編織產業更曾經風靡全球。為保留苑裡藺草文化產業，農委會水保局台中分局與苑裡鎮農會、苑裡鎮新復社區發展協會首次攜手合作，共辦「苑裡藺草生活節」，以「農藝、工藝、食藝」三項主軸，共同推廣苑裡豐饒的產業與文化特色。

苑裡鎮農會愛情果園小舖已成立第18年，今年更升級為農民直銷站，以「地產地銷」為理念，減少中間流通成本，增加農民收益，推廣在地農特產品，結合農會稻田彩繪的「歡慶豐收」主題，期望農民能年年豐收，帶動地方觀光人潮。

另外，「苑裡藺草生活節生活市集」則邀請許多隱藏於農村生活特色文化技藝、農產品與餐食到場，豐富的市集不僅有農村寶物、農村文化還邀請了許多自然生活藝術家當場舉辦體驗DIY與特賣會活動，徐耀昌在開幕時致辭，利用中秋佳節邀請大家到苑裡走一走，觀看精緻的彩繪農田、愛情農場，藺草文化館，以及附近山腳國小日式老宿舍，再逛逛農民直銷站，保證可讓大家滿載而歸。

影片聯結》1、https://youtu.be/YGVSwRpkdJ4。2、https://youtu.be/0v6SF83kSPw。