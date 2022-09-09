英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日辭世，英國在台辦事處在臉書上刊登黑白照表示哀悼，民進黨台北市議員許淑華卻留言「祈禱英國女王身體健康，一切平安」，隨後雖刪文卻已被截圖，許臉書更被大批網友灌爆，怒轟「國際笑話」、「史上最丟臉」。

英國在台辦事處臉書粉專今日（9）更換封面照致哀，湧入大批網友留言致意，不料許淑華卻留言「祈禱英國女王身體健康，一切平安」，引發網友群起撻伐。許雖迅速刪文，並在自己的臉書發文哀悼伊莉莎白二世的駕崩，卻仍止不住網友的怒火。

大批網友灌爆許淑華的臉書，以「祈禱英國女王身體健康，一切平安」不斷嘲諷。不僅如此，網友更留言表示：「國際笑話」、「史上最丟臉」、「小編可以被開除了，已經被截圖放爆料了」、「這個小編是昨天宿醉還是怎樣？叫逝去之人早日康復！辭職辭一辭啦！」「笑死」。

針對此事，許淑華辦公室截稿前都未有回應。