新北市汐止區大同路一段337巷一處4層樓RC工廠，今日下午3時左右發生小面積火災，燃燒面積約4平方公尺，4名員工一度困於2樓，警消獲報趕抵救出，全數預防性送醫，目前並無大礙，起火原因仍待調查釐清。

警消指出，當時位在1樓的電動腳踏車因不明原因起火，燒到僅剩骨架，所幸該輛電動腳踏車置於角落，並未延燒，下午3時15分火勢熄滅。

位在2樓的1名男員工、3名女員工，則由消防人員帶下，並無外傷且意識清楚，皆預防性送醫觀察，分別送往汐止國泰及內湖三軍總醫院。