中信兄弟新洋投奧特羅原訂這兩天會抵台，不過今天兄弟球團回報，確定奧特羅最快下週一才能抵台，20日才能與球隊會合，總教練林威助表示，還是要觀察現在幾位洋將的表現是否穩定，「如果有不穩定的，最後一位洋將直接進也不一定。」

兄弟目前一軍有洋投德保拉、麥力德及洋炮福來喜，二軍有新洋投泰樂、牧田和久，加上還未來台的奧特羅，兄弟必須在9月19日的「洋將大限」進行「6取4」取捨。

原本兄弟球團表示，奧特羅預計今、明天會抵台，沒想到最新消息是要12日才能到台灣，根據防疫規定，20日才能與球隊會合，而中職「洋將大限」必須要在9月19日前決定名單。

「助總」表示，現在也只能透過那4天自主健康管理的時間觀察奧特羅調整狀況，也要看這段時間其他洋將表現才能做決定，「一切都有可能，沒有到最後一天都沒辦法去說。」

新洋投麥力德1日面對統一獅繳出7局無失分好投，拿下來台首勝，昨天再碰頭結果卻是兩樣情，首局就被敲5支安打失3分，最終先發5局被敲9安失5分，吞下敗投。

林威助指出，麥力德首局狀況多、球速也沒有出來，感覺是不是在熱身時有什麼狀況，投手教練有與他溝通，在賽前準備是否需要需要調整，「一開始面對打者的準備跟心態可能要調整一下。」

至於另一位在二軍待命的洋投泰樂，前幾天有近牛棚，目前投完後都正常，就看他恢復狀況，預計下周將他拉上先發，遞補確診的德保拉。兄弟也安排好明後2天的先發人選，週六由黃恩賜先發，週日則是吳哲源，將碰上富邦悍將洋投羅力。