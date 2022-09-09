《時代的臉孔》特展，英國女王伊莉莎白二世肖像作品陳列於前導區，引人注目。(曹婷婷攝)

《時代的臉孔》特展，前導區映入眼簾的就是英國女王伊莉莎白二世肖像作品。(曹婷婷攝)

英國女王伊麗莎白二世於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲。奇美博物館斥資逾3000萬元從英國引進年度特展《時代的臉孔》，上月底登場，該場特展前導區迎面而來的就是由上萬張照片合成的伊麗莎白二世立體肖像，隨著英國女王辭世，該作品也吸引不少民眾圍觀。

奇美博物館30周年獻禮，大手筆斥資超過3000萬元，引進重量級國際大展、由世界最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」策畫的《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，創下奇美博物館開館以來最高紀錄，該展呈現跨越500年時空的百位名人肖像。

館方指出，該展有多項亮點，其一即為民眾可一次飽覽改變英國、影響世界的百位人物臉孔，因此，在策展陳列上，引領參觀民眾一步入展廳，迎面就能一睹英國現任君主伊麗莎白二世肖像。

今年為英國女王伊麗莎白二世即位70年，該幅作品名為〈平靜〉，為女王第一幅全像攝影肖像，運用上萬張影像創作而成，仔細從不同角度欣賞該幅作品，宛如女王凝視觀者，展出以來，抓住不少民眾目光。

英國國家肖像藝廊策展人Alison Smith說明，館方典藏900多張英國女王肖像，展出這件由1萬張照片組成的英女王立體肖像，最為獨特，尤其一般人會將女王歸類在「名氣與聲望」主題，但策展時決定歸類為「開創與革新」，引領民眾認識這位在位長達70年的女王。

館方表示，英國國家肖像藝廊擁有160年悠久歷史，首次大規模世界巡迴，適逢博物館大規模整修時期，這些從未離開過英國的重要肖像作品，才有機緣漂洋過海，全球巡迴展最終站落腳台灣，該展覽也被譽為「一生只會遇上一次的機會」。