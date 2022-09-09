近百名檢察官、警察、調查官及廉政官員一同祈福。（李俊淇攝）

民眾只要打卡拍照上傳就可獲得祈福鹽，圖左為台南地檢署察長葉淑文，圖右為台南警察局長方仰寧。（李俊淇攝）

距離年底九合一選舉愈來愈接近，台南地檢署在今（9）日上午結合南鯤鯓代天府辦理「眾神護臺灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，透過宗教勸人向上的正向力量，讓所有民眾明辨是非，選賢與能，檢查長葉淑表示，不當的選舉操作可能會透過通訊軟體、資訊媒體的資訊戰或假訊息，損失的就是民眾與國家社會。

活動由台南地檢署主辦，邀請台南市警察局方仰寧局長及刑警大隊大隊長、轄區16位分局長與民權派出所所長、台南市調查處翁維藝處長及台南市政府政風處高伯陽處長等檢警調廉執法一同參與。

檢察長葉淑文表示，自己除了是台南人也是警眷，最後才是檢察長。而檢察官只靠出一張嘴，是處理文書作業的，在第一線博命奮鬥的司法人員為國家、社會、及公平正義的世界在打拚，望眾神慈悲，保護這些司法人員，讓家人不用為了他們的安危煩惱、讓百姓知道我們所堅持的公平正義的社會，是這麼的重要。

葉也呼籲，不當的選舉操作可能會過通訊軟體、資訊媒體的資訊戰或假訊息，背後可能有不法的資金或勢力，以及選舉賭盤等，重點是，這類情況背後的意義，因為當有心人以各種方式去影響選舉，產生利益糾葛，未來當選後，即可能在公共事務、公共工程上，想盡辦法獲取不法利益，損失者就是民眾與國家社會。

台南警察局長方仰寧表示，台南地檢署近日以最快的速度將殺警案的林姓主嫌起訴並求處死刑，我相信天理昭彰，一定會有正義公理存在這個社會，感謝地檢與南鯤鯓代天府辦理如此有意義的活動，警察工作有著一定的風險與危險，但治安、交通的維護及為民服務是警察的任務與使命。

南鯤鯓代天府表示，現場另有俏皮可愛的Q版五府千歲和萬善爺神氣代言，民眾競相手持反賄選手舉牌和祂們合影，打卡上傳「台灣台南地方檢察署」FB粉絲頁，就可獲得產自台南北門井仔腳瓦盤鹽田的反賄祈福鹽，現場民眾反應熱烈，迅速索取一空。