幾個月前，柏靈頓熊（Paddington Bear）才在白金漢宮和英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）共進橘子醬三明治下午茶，以慶祝「白金禧」(Platinum Jubilee），溫暖了全英國人的心。如今女王辭世，柏靈頓熊也加入數以百萬計民眾的行列，向她致敬。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，就在女王8日辭世消息傳出後不久，柏靈頓熊便發出簡單，但充滿真誠的訊息：「謝謝一切，夫人。」

在6月4日的「白金禧」音樂會開始前，英國王室意外秀出女王和柏靈頓熊共進午茶的片段，令數以百萬計觀眾笑開懷。

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

英國人說，女王花了半天拍攝的這段影片，要比為奧運和007情報員詹姆士龐德（James Bond）合拍的影片更棒。據說女王秘密在溫莎城堡（Windsor Castle）拍攝的「白金漢宮」午茶影片，連王室家人都不知道。

柏靈頓熊當時在影片中提起女王在位70年時說道：「夫人，祝金禧快樂，謝謝一切。」而女王則回答：「你真好。」但3個多月後，柏靈頓熊再度向她致意時，女王已經不在了。