中共中央政治局9月9日召開會議，研究擬提請十九屆七中全會討論的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）的報告稿、《中國共產黨章程（修正案）》稿、十九屆中央紀律檢查委員會向二十大的工作報告稿，審議《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告》《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議聽取十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，聽取《中國共產黨章程（修正案）》在黨內一定範圍徵求意見的情況報告，聽取十九屆中央紀律檢查委員會向中共二十大的工作報告稿徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將這3份文件稿提請中共十九屆七中全會討論。

會議認為，中國共產黨第二十次全國代表大會，是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要大會。要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，從新的時代條件出發，針對中國改革發展面臨的新形勢新任務，堅持人民對美好生活的嚮往就是奮鬥目標，從戰略全局上對中共黨和國家事業作出規劃和部署。

會議指出，中共十九大以來，中共中央對持之以恆正風肅紀作出新部署、提出新要求，修訂完善中央八項規定實施細則，推進全黨作風建設不鬆勁、不停步、再出發。經過堅持不懈努力，刹住了一些長期沒有刹住的歪風邪氣，解決一些長期沒能解決的頑瘴痼疾，黨風政風煥然一新，社風民風持續向好。

會議認為，在習近平親自部署、親自推動下，黨中央把解決形式主義突出問題和為基層減負結合起來。中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制採取有力措施督促推動各地區各部門持續糾治形式主義、官僚主義突出問題，為基層卸下不必要的負擔。黨內存在的形式主義、官僚主義問題得到一定程度的遏制和治理，基層黨員幹部有了更多時間和精力抓落實。整治形式主義為基層減負已成為各地區各部門抓作風建設的常態化工作，成為推動全面從嚴治党向縱深發展的有力抓手。