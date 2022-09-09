身兼台灣民眾黨黨主席及台北市長的柯文哲，9日中午表示基隆輕軌是騙局，並表示基隆市在基隆捷運商議過程中，表示付不起應負擔的17億元經費。對此，基隆市長林右昌下午表示，柯市長每次為了選舉就滿口政治語言，腦筋應該錯亂了吧！

林右昌表示，基隆捷運已升級為中運量系統，當然就不需要輕軌，怎麼到現在還在扯當年輕軌的事情呢？他指出，柯文哲也支持基捷升為中運量，並配合出資60億元在南港蓋兩個地下捷運車站，難道他忘記了？

林右昌指出，由於基捷升為中運量，服務範圍也大幅增加，依比例基隆市應負擔17.7億元。他認為，這樣的比例負擔很合理，他也曾在基隆市議會公開向市民表示，依基隆現在的財政完全沒問題，「誰說我們付不起的？」他認為柯文哲根本亂說一通，難道柯原本答應的60億元想賴帳嗎？

至於柯文哲表示，交通部應協調北北基三市，關於基捷的建設單位、經費分擔、後續營運單位等事宜。林右昌表示，至於誰要興建與營運，交通部當然要找大家繼續討論溝通。侯友宜市長也口口聲聲說，新北市會負起該承擔的責任。當然，如果台北市願意承擔興建與營運，站在大台北首都圈一體的角度，他個人也樂觀其成！