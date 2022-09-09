何蓓蓓劇中在記者會上被突襲求婚一臉尷尬。（台視提供）

游詩璟和何蓓蓓被劇組封為「惠瑩CP」。（台視提供）

《美麗人生 重返榮耀》劇中何蓓蓓禁不起尹彥凱苦苦追求，勉為其難答應對方交往。最新劇情，尹彥凱當上建設公司總經理，風光舉辦就職記者會，邱琦雯、韓宜邦、何蓓蓓、游詩璟、梁舒涵等人都到場祝賀。

尹彥凱在記者會上當著眾人的面前，向何蓓蓓下跪求婚。何蓓蓓被突襲求婚毫無心理準備，只好先硬著頭皮答應。她認為「明惠」當下並不快樂，何蓓蓓說：「很尷尬耶！親朋好友都不在，現場一堆都不認識的人，感覺明惠被情勒了。」劇中的好姊妹游詩璟聽了，擺出心碎的手勢，問道：「我不是親朋好友嗎？」何蓓蓓則解釋：「因為我媽不在，晚上回家要怎麼面對她？媽媽根本不同意兩人交往，結果回家就說被求婚，我覺得對明惠來說，很難對家長交代。」

相較於公開高調的放閃，何蓓蓓更偏好務實的交往過程，她說：「我自己是希望可以低調一點，如果兩個人講好，就可以立刻去登記閃婚。」游詩璟疑惑難道對方不用單膝下跪？何蓓蓓豪邁表示：「不用啦！有戒指就可以了，平常做錯事知道要跪就好。而且求婚是單膝跪、做錯事是要雙膝跪唷！」

何蓓蓓和游詩璟因工作拍出好感情，被劇組稱「惠瑩CP」，經常趁拍戲空檔說說笑笑，游詩璟便問何蓓蓓，若是現實世界被求婚的場合，會邀她來嗎？何蓓蓓便回：「當然啊，妳如果不參加，就沒有新娘了耶！」何蓓蓓信手拈來就吐出撩妹金句，讓游詩璟聽了心花怒放，口罩也擋不住笑彎的眼角，雙手捧臉開心表示：「惠瑩CP，一定會贏啦！」

《美麗人生 重返榮耀》每周一至周五晚間八點於台視首播。