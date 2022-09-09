府中15沉浸式圓頂投影體驗展 9、10月主題「別有DOME天」邀民眾一同沉浸在視覺創意影像中。（新北市文化局提供）

府中15與臺灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，在府中15推出「圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展」，民眾只要進入充氣式圓頂內，即可感受四面八方被影像包圍的震撼，9、10月放映主題為「別有DOME天」，精選8支上半年工作坊學員嘔心瀝血創作的環景影像，讓人置身於視覺創意影像之中，開啟感官體驗的新層次。

文化局表示，府中15與臺灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，於上半年開辦圓頂投影工作坊給民眾參與，工作坊引導學員運用演算工具及參數調校，也帶領學員將視覺創意轉化成程式邏輯與參數設計，進而產生具衍生運算的動態影像，這次主題挑選工作坊學員所創作的8支各具特色作品，歡迎民眾中秋假期前來體驗。

主題其中一支影片來自435藝文特區進駐藝術家「煙花宇宙數位音像工作室」，利用創辦人的畫作改製成影像，再搭配實驗聲響混製，內容主要講述人的情緒往往難以辨別，喜、怒、哀、樂，又或者失控的正向與負面思考同樣令人畏懼。若任其堆疊會形成龐然大物，令人依戀不穩定，卻飽滿的精神狀態，帶領民眾進入情緒融合音像作品的《詼諧 A Joke》。

文化局表示，「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」即日起至10月31日在府中15的3樓展出，體驗時間為上午10時至12時；下午2時至5時，詳情可上府中15官網查詢。