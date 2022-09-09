有關台灣民眾黨立法院黨團質疑特別預算常態化浮濫舉債，財政部提出五大點說明：

一、特別預算係因應國家重大政事編列，無常態化情事。各特別預算係由各業務機關評估具必要性及急迫性，並依預算法及特別條例規定辦理，近年編列肺炎特別預算及多次辦理追加，主要係為因應肺炎疫情及時協助受影響產業及民眾，並無常態化情事，且特別預算舉債均納入債務未償餘額管控債務存量。

二、債務未償餘額雖增加，債務比率逐年下降。依照公共債務法規定，中央政府債務餘額占前3年度GDP平均數比率(下稱債務比率)不得超過40.6%，蔡政府上任時，105年底債務比率為33.0%，逐年下降至110年底30.0%，111年度及112年度債務比率以預算(案)數計分別為31.8%及31.0%，然實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務，使年度債務未償餘額實際數低於預算數。截至111年9月8日止，債務比率(實際數)為28.5%，仍均較105年底33.0%為低。

三、依法編列債務還本，並適時增加還本。112年度中央政府總預算案債務還本編列數1110億元，占稅課收入編列數5.1%，為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，首度編列超過1千億元還本金額，亦為22年來新高；另預算執行期間，亦依公共債務法規定，審酌歲入執行情形適時增加還本，107年度至110年度累計實質還本3727億元，如加計今年(截至9月8日止)已償還1110億元，實質還債超過4800億元。

四、倘排除肺炎因素，債務餘額實際數較蔡政府上任時低。截至111年9月8日止，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7388億元，較蔡總統105年5月上任時債務餘額5兆3988億元，淨增加3400億元，其中有5415億元係因應疫情編列特別預算舉債，如排除疫情因素，債務餘額仍減少2015億元，可見政府嚴格管控債務成長。

五、妥適運用預算及有效管控債務，獲國際信評肯定。近年來財政部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，標準普爾國際信評機構111年4月肯定我國財政管理具彈性及執行效能優異，強勁經濟表現有效減少大規模財政支持措施經費需求，並調升我國主權信用評等等級為「AA+」，展望調整為「穩定」。