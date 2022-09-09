英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），已由白金漢宮證實、於9月8日晚間辭世、享耆壽96歲，其色票式穿搭的鮮明形象，永遠留存於世人心中，同時也對全球時尚影響重大，向來鼓勵時尚與設計的她，除曾現身倫敦時裝周外，更曾親身頒發第一屆「伊莉莎白二世英國設計獎」（Queen Elizabeth II Award）予新銳設計師，日前女王逝世消息一出，包括Vivienne Westwood、Paul Smith等不少設計師、品牌，都發文哀悼，Burberry更近一步表示將取消於英國時間9月17日舉辦的2023春夏時裝秀以示尊重。

Burberry發文發文哀悼英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世。（摘自Twitter）

與英國王室關係密切的英國時尚品牌Burberry，自1955年獲得女王授予的「皇家御用（Royal Warrant）」徽章，於1989年再次獲得查爾斯王子頒授的皇家御用保證徽章，英女王也經常在出席公開場合活動時以品牌單品現身。在英女王逝世消息一出，品牌也於第一時間於社群平台表示「我們和王室一起哀悼她的離去。」根據外媒指出，Burberry更於當日晚間表示「不會繼續於9月17日舉辦2023春夏時裝秀，以示尊重。」而英國時裝協會（BFC）則發表聲明表示「它將遵循皇家協議，所有主要活動在倫敦時裝周期間繼續進行。但是，派對和開幕等非核心業務活動將被取消。另外，在女王葬禮當天舉行的任何演出都將重新安排。」

Paul Smith發文哀悼，內文： 「對伊莉莎白二世女王的辭世我感到至深悲痛。領著莊嚴、尊重與無私的精神,英國在女王的統治之下走過充滿歷史性的 70 年。去年我很榮幸被任命為榮譽勳位的成員之一,並藉此機會能在我有生之 年晉見女王陛下,1994 年從女王手上獲勳封爵是我畢生榮耀,我將永遠感激她對英國藝術和工業的支持,我和整個 Paul Smith 團隊都將與英國皇室同在,保羅」（摘自IG）

Vivienne Westwood發文哀悼英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世。（摘自IG）

另外，今年初甫正式被授予名譽勳位至高榮譽的 Paul Smith，也發布一篇聲明弔念女王辭世並表示全球 Paul Smith 門市也將同步以實際行動哀悼這個令人遺憾的消息;而在在2006年由女王伊莉莎白二世冊封為女爵士的英國國寶級時裝設計師Vivienne Westwood，則寫下短文感謝女王對國家的付出，讓國家更加團結。