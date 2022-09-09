1名女網友日前收到男友送的金手鍊，一看發現中間的黃金要「放大」好多倍才看到，笑說「這難道是傳說中的物輕情意重，不講我都沒看到」，照片曝光網友紛紛笑說乍看以為是一般綁頭髮的橡皮筋，「這才是真正的低調奢華」、「這手工技法真是細緻極了」。

該女網友在臉書「爆廢公社」分享3張照片，她的男友送她1條金手鍊，但黑色、細細手鍊上只有1個「非常細小」金塊，照片中她不斷放大手鍊，才終於看到1個非常微小的金環，她PO文笑說「這難道是傳說中的物輕情意重，不講我都沒看到」。

1名女網友收到男友送的金手鍊，一看卻發現中間的黃金要「放大」好多倍才看到，笑說「這難道是傳說中的物輕情意重，不講我都沒看到」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名女網友收到男友送的金手鍊，一看卻發現中間的黃金要「放大」好多倍才看到，笑說「這難道是傳說中的物輕情意重，不講我都沒看到」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友笑說金手鍊要放大看才能發現金塊，強調是「低調樸實無華」；其他網友留言「禮輕，情緒濃」、「這可不簡單阿！可能是有用到太積電3奈米製程技術」、「男友：我對妳的感情一路走來始終如一，含金量99.999%」、「這才是真正的低調奢華」、「差點需要拿放大鏡來看」、「我真沒注意看，以為就是一般綁頭髮的橡皮筋呢」、「這和算命說的，我命中帶財一樣」、「比什麼都沒有的幸福多了」、「這手工技法真是細緻極了」。