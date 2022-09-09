中國外交部發言人毛寧9日主持例行記者會。英國女王伊莉莎白二世逝世，享年96歲，毛寧表示，中方對伊莉莎白二世女王逝世表示深切哀悼。

毛寧指出，中國國家主席習近平已經向英國新任國王查理三世致唁電，中國國務院總理李克強向英國首相特拉斯致唁電。伊莉莎白二世女王在位70年，致力於促進國家發展，推動英國同世界各國的友好交往。女王是第一位訪華的英國君主，也曾接待多位中國領導人訪問英國，為增進中英人民理解、擴大兩國友好交流作出了重要貢獻。中方願繼續同英國王室和各界共同努力，推動雙邊關係不斷發展。

英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡去世，終年96歲。她的長子、王儲查爾斯繼承王位。白金漢宮8日說，伊莉莎白二世當天下午在巴爾莫勒爾堡去世，國王和王后定於9日返回首都倫敦。白金漢宮同日發布新國王的聲明說，女王的辭世「對我和我家庭的所有成員來說是最悲傷的時刻……我們深切哀悼一位深受愛戴的君主和母親」。

英國首相特拉斯當天在唐寧街10號首相府門前發表聲明說，女王去世的消息令人震驚，她是「現代英國的基石」。

白金漢宮8日稍早發布了女王身體狀況堪憂、接受醫療監護的消息，她的多名親屬隨即趕赴蘇格蘭。當天傍晚，王室工作人員在白金漢宮門前的欄杆上懸掛了訃告，大量民眾冒雨前往表達哀思，還有不少人在溫莎城堡外敬獻鮮花。