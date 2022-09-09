中秋連假前夕，台鐵彰化路段發生計軸器、電纜故障，台鐵今日中午前一度修復，不料跑了10多班車後再度發生故障，至今仍未完全恢復，昨日至今影響約4.7萬名旅客。

台鐵昨日上午發生計軸器故障，原預計昨晚修復但進度落後，直到今日上午11時53分修復恢復正常行車，距離故障發生已經過28個小時。

恢復正常行車、跑了10多班車後，現場再度出現故障，廠商重置系統，狀況仍時好時壞，因此工作人員還在現場觀察中。

台鐵與廠商認為，問題應出在計軸器的卡板太過老舊，因此正在更換，最快預計傍晚修復完畢。