連晨翔、大元、楊子儀拍攝游泳池玩水戲。（三立提供）

楊子儀幾乎全裸演出。（三立提供）

華劇《門當互懟愛上你》日前拍攝一場楊子儀失戀，大元（林艾璇）、連晨翔為讓他開心，三劍客偷跑進泳池玩瘋。大元把兩位男生推下水後自己也跳下去玩鬧，最後被管理員發現，為了躲避管理員楊子儀褲子落在泳池中，只好用衣物遮住重要部位超犧牲全裸演出。

這次兩位男生大方解衣，楊子儀笑說他們身材真的沒有很好，但大元根本不挑就是會不斷鼓勵他們。連晨翔雖然還不是很滿意自己的身材，不過還好還有一點點的線條。

連晨翔與楊子儀基本還是注意身材的男生，連晨翔基本上就是每天200下的伏地挺身外加腹部核心肌群的運動；「第一次在螢幕前脫這麼多其實還蠻緊張的，我覺得子儀的身材是真的很不錯，尤其是腹肌的部分哈哈哈，以後可以讓他多脫一點！」

而楊子儀幾乎一抓到空檔就運動，所以化妝師快被他搞瘋，因為是他超會出汗，每次等戲時妝才剛補好又因為運動花掉，他也回讚連晨翔根本天生衣架子，肩膀足足比他寬快10公分，胸肌的胸型也是楊子儀喜歡的展開那種。

而有觀眾說楊子儀的開朗解放了連晨翔，讓他也好放得開，楊子儀說他自己是玩的很開心，至於解放就要問連晨翔了，連晨翔也表示楊子儀完全出乎他的意料，因為同星座的他們個性卻是完的反差。

游泳池落水戲拍攝前一天天氣剛好受颱風環流影響，原以為會撤班，結果人算不如天算如期拍攝，而且時而下雨時而出太陽，他們拍的相當辛苦。連晨翔透露裸上身游泳戲拍了4個多小時，回到家全身癱軟。

楊子儀說當天有個小意外，因為要講台詞身上有Mic，又要拍攝大元把他推到泳池的劇情，原本說要先假推，之後再拍掉進泳池，結果大元天生神力，一推就直接把他推進游泳池，楊子儀趕緊補充解釋：「其實是我自己絆到腳然後掉進游泳池。」但第一時間想到身上還有Mic，楊子儀覺得這意外是他這輩子最大的失誤，蠻對不起收音師，而那場全裸戲楊子儀算是犧牲大，側面完全看得出全裸拍攝，連晨翔都笑說：「真是為藝術犧牲！」