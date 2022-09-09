今（9）日是「台灣狗狗節」，新北市議員戴瑋姍、賴秋媚和市民朋友，在節日前夕，分別帶著家裡的毛小孩可樂、芬達、夏天、Dumbo，到民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室，和林佳龍開心互動玩耍，林佳龍並拋出「寵物大療癒」政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身份晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。

林佳龍表示，有寵物的家庭很多，要讓大家有休閒運動的去處，從生活環境改善做起，包含公園、餐廳等，要讓城市對毛小孩都能更加友善。

因為「9」和台語的「狗」發音近似，戴瑋姍表示，台灣狗狗節是特別為台灣的狗兒們所設立，特別是毛小孩就像我們的家人一樣，一定要永遠記得愛牠。戴瑋姍也呼籲，愛牠就不要棄養牠，要讓我們的家人永遠都可以守護在我們身邊。

賴秋媚則表示，希望林佳龍在當選市長以後，要營造一個友善動物的城市，因為大家都希望能夠帶著自己的家人、毛小孩可以到處去遊玩。