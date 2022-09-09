彰化旺旺公益演唱會 近千名志工熱情參與

彰化縣長王惠美致詞。（吳敏菁攝）

迷霧森林樂團多首西洋老歌帶現場觀眾走入時光隧道。（吳敏菁攝）

國內疫情逐漸舒緩，為慰勞彰化縣志工的辛勞，旺旺文教基金會、中國時報、中國電視和彰化縣政府、員榮醫療體系等單位，9日下午在員林演藝廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會；知名歌手雲集帶來膾炙人口的老歌、民歌，用歌聲向辛勞的民政等志工致敬，現場近千名志工熱情參加，用歌聲溫暖每一位志願服務者的心。

台語歌后龍千玉首次為公益獻唱和旺旺文教基金會主任周哲仁互動。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，最美的風景是人，志工的付出讓社會更美好，讓奉獻成為一種榮耀公益演唱會，選定中秋佳節前夕辦理，免費招待彰化縣內社服、文化、衛生、教育、環保等志工約千人參與，除了慰勞志工們的辛苦付出，也傳遞人人為我、我為人人的社服概念，期盼更多的民眾能投入志願服務的行列。

員榮醫療體系總院長張克士致詞。（吳敏菁攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁致詞。（吳敏菁攝）

員榮醫療體系總院長張克士表示：「自己也是以志工的心情從事醫者的工作，從都會醫學中心到員林擔任小鎮醫生，無怨無悔，當病人救回或痛苦解決都是我最大的回報」。員榮醫療體系以「專業、愛心、視病猶親」守護地方鄉親的健康，除致力發展急重症與建立各項特色專科，並引領尖端科技結合醫療，近期也正籌設新院擴大服務。但唯有溫馨的醫療才能融入「溫度」，真正帶給人們健康，「就像今天在場上千名在各個領域無怨無悔為別人付出的志工一樣」。

金曲台語歌后江惠儀。（吳敏菁攝）

民歌泰斗葉佳修。（吳敏菁攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁致詞，有賴各位辛勞，總算讓疫情漸漸度過，還有志工的付出，成為社會一股安定向善的力量，代表旺旺集團董事長蔡衍明，對防疫英雄表達感謝，並提及旺旺文教基金會從2013年開始，在各縣市舉辦公益演唱會，一直秉持推廣「讓孝順成為一種習慣」、「讓貢獻成為一種榮耀」。

金韻歌王李明德。（吳敏菁攝）

公益演唱會讓全場沉醉，主持人由中視我愛冰冰秀主持團隊中的台一線擔綱主持，主持風格逗趣炒熱氣氛讓志工們感受到主辦單位的愛與關懷，多位實力派歌手輪翻接力開唱，台語歌后龍千玉首次為公益獻唱，和現場觀眾互動熱烈，金韻歌王李明德、原民歌手吳奕帆、民歌泰斗葉佳修應約出席一首廟會、站在高崗上及外婆的澎湖灣讓現場觀眾無不拍手叫絕，迷霧森林樂團多首西洋老歌帶現場觀眾走入時光隧道。