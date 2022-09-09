台南市發生殺警奪槍案震撼全台，台南市政府決定動用第2預備金狂撒5000萬添購警用裝備，卻有基層警員在臉書粉絲頁「靠北警察」內發文，要求至少1警1把電擊槍，台南市警局行政科認為除了經費不足，還有使用上的盲點，會造成警員實際上的困擾。

台南市2名警員遭逃獄歹徒林信吾殺警奪槍，引發修改警械使用條例聲浪，外界對添購警用裝備，尤其是購買電擊槍的呼聲不斷高漲，台南市政府更首次開出5000萬元支票，承諾添購各式警用裝備，預計趕在年底前採購完成。

因採購時間倉促，警局日前已開會調查各警分局對各式警械的實際需求，預計年底前將完成採購的品項為防割手套、辣椒水、電擊槍、電擊彈匣與祕錄器共5種，台南市每輛警車內將放置1支電擊槍、2套防割手套，另購買大約2000多支的辣椒水與2000多支祕錄器。

網路上立刻引來基層警員發文，批評台南市警局急著招標，卻未調查基層偏好的裝備規格，現有公發的祕錄器很爛，很多警員只好自掏腰包另外買更好的廠牌，另外要求起碼人手1把電擊槍，列為出勤標配。

台南市警察局後勤科表示，警用裝備招標日尚未定，並非網傳的9月7日，但年底前須完成採購，時程算急迫。

台南市警局行政科表示，這批警用裝備已考量搭配明年元月起公務人員服務法輪班制規定，配合多數警員必須連上10小時班，裝備的電池續航力也需耐用10小時，另外，不可能依照基層偏好去指定採購單一廠牌，在法規上會有圖利、綁標的疑慮，但歡迎多家廠商一起來投標，增加選擇性。

對討論熱度最高的電擊槍，市警局行政科認為電擊槍在實際使用上會遇上許多困擾，首先是警員腰間已掛滿裝備，再掛上1把電擊槍與1副電擊彈匣，除了增加負擔，拔槍瞬間時，更會混淆警員2種不同槍枝的選擇。

電擊槍使用時機與場合也有限制，若對方有裝心律調整器，就不能使用。射擊出的鐵針有倒鉤，被擊中者須經過手術才能取出。

台南市警局行政科表示，現有電擊槍每把價格約2萬多元，初步預計採購約50支（視招標狀況微調），放在每輛巡邏車上，其餘放警所值班台備用。