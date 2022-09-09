拜仁上週對慕森加柏比賽33次射門只能取得1顆進球（圖片來源︰達志影像）

德甲在完成5輪比賽之後，排在榜首的球隊竟是弗萊堡，第二名是多特蒙德，而衛冕的拜仁慕尼黑反而跌至第三位，目前落後弗萊堡1分，本場遇上聯賽仍未打開勝利之門的斯圖加特，拜仁是時候返勝利軌道，首選讓分拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[斯圖加特 @拜仁慕尼黑][09/10 (六) 21:30] [編號 633]

本賽季德甲賽果反覆，RB萊比錫 和 勒沃庫森等強隊目前位處中下游，而德甲有5支球隊參加歐聯，也勢影響球隊在聯賽的表現。因應訴年底舉辦的世界盃，歐聯小組賽要在9星期內完成6場球賽，對球隊和球員都是極大負擔。在世界盃之前要投注在拜仁、多特蒙德、法蘭克福、RB萊比錫和勒沃庫森身上時，要格外小心。

那麼為何本場仍要選拜仁？首先是因為對手斯圖加特實在太弱，其次是拜仁在接連兩周在榜首大戰被打平後被受壓力下力求反彈，所以在遇上仍未打開勝利之門的斯圖加特時必會全力搶攻爭取勝利。

拜仁接連在2場榜首大戰打平，多次的射門都沒辦法轉化成進球。對慕森加柏全場33次射門有20次中目標但有1顆進球。對柏林聯則是全場21次射門6次中目標也只有顆1進球。本場要在斯圖加特身上贏球，取代塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane ，必須要有更好表現才可。

斯圖加特聯賽5戰成績是0勝4平1敗，除了是德甲本賽季4支仍未打開勝利之門的球隊外，也是目前為止「和局王」。該隊5戰只有顆4進球，是除了在降級區的球隊外，其中一支進球最少的球隊。不過5戰也是只丟5球，也令斯圖加特在後半段的球隊當中丟球最少的。考慮到種種因素，本場首選是讓分拜仁慕尼黑勝，也可試試大小[總分]小3.5甚至2.5，又或大小[客隊]的小1.5。

推薦︰ <足球>633 斯圖加特@拜仁慕尼黑 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[客隊] (斯圖加特 小 0.5)

德國前鋒 布特 已為沙爾克04取得3顆聯賽進球（圖片來源︰達志影像）

本周六德甲波鴻和沙爾克04對壘，誰勝誰負實難以預測，但兩隊防守猶如不設防，是德甲目前為止丟球最多的兩隊，與其猜勝負，倒不如選大小[總分]大2.5，更有機會。

【足球-德甲】[波鴻@沙爾克04][09/11(日)00:30] [編號 636]

沙爾克04本賽季重返德甲，聯賽5戰0勝3平2敗得3分排名第十五，球隊5戰進5球，平均每場進1球，比排名在後面的3支球隊多。其中德國前鋒 布特 Marius Bülter 表現最好，沙爾克04的5顆進球當中他就包辦了3顆。

波鴻本賽季表現令人失望，球隊以第十三排名完成上賽季賽事，34戰只丟了52球，是在下半段排名的球隊當中丟球最少的一隊。不過來到本賽季球波鴻隊成績倒退，聯賽5戰全敗0分排名倒數第一，是唯一一隊0積分的球隊，而且已經丟掉15球，也是德甲丟球最多的球隊。本場遇上同樣仍未打開勝利之門的沙爾克04，兩隊全力搶攻時求首勝時，正是開出大小[總分]大2.5的好時機。

推薦︰ <足球>636 波鴻@沙爾克04 大小[主隊] (沙爾克04 大 1.5)；大小[客隊] (波鴻 大 1.5)；大小[總分] (大 2.5)