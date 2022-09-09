英國女王伊莉莎白二世8日逝世，將由兒子查爾斯自動繼承王位，成為新任國王，妻子卡蜜拉則為王后，而女王約3.7億英鎊（約新台幣132億）的遺產也將由查爾斯繼承，且依照目前的規定，查爾斯並不用繳交遺產稅，可以全額獲得女王的資產。

綜合外媒報導，即使英國君主並不需要公開財務明細，但經過推估，女王的身家在1990年代一度達到70億英鎊（約2485億台幣）但因近年成員變多、支出龐大，因此逐漸縮水，2022年泰晤士報富豪榜揭露，女王的資產達3.7億英鎊，比前一年增加約5千萬英鎊。

而在女王逝世後，查爾斯將繼承遺產，根據1993年訂定的新制，為了確保王室資產不會因為君主接連過世而快速消逝，因此繼位者並不用繳交遺產稅給英國政府，在此條件下，查爾斯將獲得女王所有的資產。

女王的資產除了繼承的遺產外，主要的收入是君主撥款（Sovereign Grant）即為英國政府撥款給王室使用，而查爾斯登基後，雖然會因為喪失康瓦爾公爵的頭銜而失去其康瓦爾郡的封地，但他可以獲得女王留下的資產，包括數棟房產，王室的財產也不會受到政府管轄，擁有私人財產。