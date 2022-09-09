noovy合作歐陽娣娣推出全新EP。（索尼提供）

樂團noovy合作歐陽娣娣組成樂團「16588」，並推出同名EP；新團名「16588」源自於〈夢遊〉中的歌詞「一啦嗚巴巴」，取其諧音而成，意味著把追夢的歡笑與汗水幻化成代號。noovy首次加入新團員，Shawn尚融清澈乾淨的歌聲與歐陽娣娣清新甜美嗓音完美融合，他滿意表示：「這是第一次和女生一起組團，有女聲覺得超級搭。」

成團8年的noovy於日本出道，由主唱Shawn尚融、鼓手MARK、吉他手JK、貝斯手JACOB所組成，經歷過上百場的live巡演，累積了許多豐富演出經驗，日前更受邀赴韓國演出，登上弘大音樂節，獲得極大反響；此次推出的全新EP由主唱Shawn尚融包辦詞曲創作，共收錄〈Say Good Bye不唱慢歌〉、〈夢遊〉、〈ON MY WAY〉3首歌曲，圍繞在青春和夢想的氛圍中，講述年輕人追夢心境。

今年7月滿18歲的歐陽娣娣，此次合作首度參與正式歌曲錄音，noovy團員在錄音時給予她很多建議，歐陽娣娣感謝地說：「拍攝MV過程感到很歡樂，雖然和平均24歲的他們之間有一些年齡上的差距，但卻能毫無代溝地融洽相處在一起。」名EP與〈Say Good Bye不唱慢歌〉MV於13日同步上架。