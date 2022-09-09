大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家衛生健康委9日舉行新聞發布會，相關負責人稱，十年間，中國有5支應急醫療隊獲世衛組織認證；成功通過世衛組織瘧疾消除認證，中國瘧疾防控經驗被納入世衛組織技術指南；傳統醫學正式納入最新《國際疾病分類》體系，為促進全球健康提供了中國方案。

健康委表示，十年來，中國積極參與衛生領域國際組織和區域健康委合作機制，分享中國經驗。積極參與和主辦部級及以上國際會議，2016年成功與世衛組織共同舉辦第九屆全球健康促進大會；在世衛大會主推並通過兒童安全用藥、傳統醫藥等多項決議，並牽頭舉辦衛生體系、健康扶貧等主題邊會。

2014年到2015年，中國先後派出臨床和公共衛生專家1200多人次，全力援助西非疫區國家控制了伊波拉疫情，成功實現「打勝仗、零感染」目標。新冠肺炎疫情發生以來，中國與世衛組織及有關國家和地區保持密切溝通，第一時間共用新冠病毒基因序列等資訊，第一時間公布診療方案和防控方案，及時公開透明通報疫情資訊，與全球180多個國家和10多個國際組織舉辦技術交流活動，向34國派出抗疫醫療專家組，毫無保留同各方分享抗疫中國經驗。

十年來，中方與世界各國和國際組織開展務實合作，在周邊國家開展瘧疾、登革熱聯防聯控和婦幼衛生等務實合作項目。

十年來，持續向有需要的國家派出中國醫療隊隊員提供援助，與非洲41國46家醫院開展對口合作，在30多個國家實施白內障復明和心臟病手術義診，累計診治患者2200萬人次，挽救了無數生命，2000餘人次醫療隊員榮獲中外方國家級榮譽。

此外，還支持港澳融入國家衛生健康發展大局，積極落實衛生健康領域各項惠台政策，與港澳台共同抗擊新冠肺炎疫情，共護全體人民健康福祉。