中信兄弟外野手張志豪8日在二軍開轟，從樂天桃猿新洋投必贏多手中敲出陽春炮，且已經開始守備，總教練林威助表示，如果一軍野手有狀況就會考慮拉他上來，他會是替補的第一人選。

張志豪上次在一軍出賽是7月27日，但之後因膝蓋不適下二軍，8月14日開始在二軍出賽，昨天是他傷後出賽第2場，4打數1安打就是支全壘打，也有鎮守右外野。

「助總」表示，都有持續與二軍教練保持聯繫，掌握二軍球員狀況，他也知道張志豪昨天在二軍有開轟，如果一軍野手出狀況他會是上一軍第一人選，「詹子賢狀況還沒有到特別好。」

另外前幾天感冒發燒的岳政華今天身體狀況轉好，也重回先發打線，擔任開路先鋒、守中外野。而近期又陷入另一波確診潮的兄弟，今天再把左投彭識穎拉上來。林威助表示，近期拉上來的投手像是彭識穎、魏碩成都會是定位在長中繼的角色，目前拉上的投手就會是比較能吃局數的。