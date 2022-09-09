《有生之年》開鏡，吳慷仁(左起)、編劇杜政哲、導演許肇任、鄭元暢參加開鏡。（TVBS提供）

剛入圍金鐘最佳女主角的林心如和入圍男配角的吳慷仁以及入圍最佳編劇的杜政哲，3人攜手合作最新大戲《有生之年》，今日(9日)盛大開鏡，3人在入圍公佈後首次見面，林心如一見搭檔們，開心的笑容藏不住，互道恭喜，主創團隊金光閃閃，對金鐘組合再度合作，林心如信心滿滿地說：「找來堅強主創陣容，有吳慷仁、鄭元暢等實力派演員加持，一起努力打造下一個台劇巔峰。」

林心如和編劇杜政哲是金鐘好搭檔，兩人初次合作的《16個夏天》曾拿下3座金鐘大獎，《華燈初上》更入圍了本屆金鐘獎共11項獎項，《有生之年》是兩人第3度合作，熟悉感不變。

男主角吳慷仁以《斯卡羅》入圍本屆金鐘男配角，剛從泰國與女友邵雨薇甜蜜度假回來的他，全身曬得黝黑。透露加入《有生之年》的關鍵點，表示主創團隊及卡司對自己的吸引力很大：「一個是小杜哥的劇本，許肇任導演也在，加上我本來就很想演家庭戲，劇中的角色就我現在的年紀去詮釋會比較游刃有餘，很可以發揮的一個角色。」

林心如在《有生之年》中專心擔任製作人角色，除了御用編劇杜政哲，她找來曾和杜政哲合作TVBS《酸甜之味》的導演許肇任，兩人雙雙奪下當年第52屆金鐘獎最佳編劇及最佳導演。

5度入圍金鐘獎最佳編劇的杜政哲，談及開拍的新劇，他說經由前一次作品的磨合，與搭檔許肇任非常信賴彼此，這次籌備過程一點都沒有拉扯，唯一最印象深刻的討論是其中一場重頭戲，兩人分別就劇本設定和畫面呈現有許多細緻的討論。

林心如一邊沉浸在入圍的喜悅，一邊忙於催生《有生之年》。自2020年確定主創組合，花了兩年多的準備這部以「家庭關係」為主軸的作品，她說：「人生太沉重了，希望能以輕一點的方式去切入。」藉此更貼近、更觸動觀眾的內心。