布萊頓在本賽季英超異軍突起，目前排聯賽第4位，本周遇上大起大落的伯恩茅斯，首選不讓分布萊頓勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[布萊頓@伯恩茅斯][09/10 (六)22:00] [編號 720]

布萊頓自2019年改由 波特 Graham Potter 任總教練後成績一直進步中，上賽季以第九名完成，是球隊在英超歷來最佳成績。布萊頓本賽季更上一層樓，先後擊敗了曼聯和西漢姆聯這2支參加歐洲賽事的球隊，足見其實力。隨著切爾西周中火掉 總教練 圖赫爾 Thomas Tuchel，波特已確認出任切爾西主帥。而他的突然離開也許或會對布萊頓之後的成績有影響。

布萊頓目前以4勝1平1敗的好成績排名第四位，非常難能可貴，球隊出售了多名主力換回約1億英鎊的轉會費。球會的球探部門更是備受外界讚揚，例如外號「曼聯殺手」的 厄瓜多 中場莫伊斯 Moisés Caicedo 和阿根廷中場 麥克·阿利斯特 Alexis Mac Allister 等，加盟時都並非甚麼著名球員，但經過最近兩賽季的優異演出後，他們均已成為大球會的留意目標。縱使波特離去，球員為前途以及取得未來主帥的信任，相信仍會盡全力比賽，支持不讓分布萊頓勝的決定不變。

至於伯恩茅斯本賽季重返英超次後，8月底以0:9大敗給利物浦之後主帥 史考特·帕克 Scott Parker 馬上被火掉，成為英超本賽季首位被解僱的總教練。反而代理主帥 蓋瑞·奧尼爾 Gary O’Neil 似乎找到方程式，接手後聯賽2戰1勝1平，包括上場聯賽在落後0:2情況下，3:2反勝諾定咸森林。要留意是伯恩茅斯聯賽已丟了18顆球，是英超丟球最多的隊伍。所以如果覺得伯恩茅斯正反彈，又或覺得布萊頓非真是那麼強，也可選擇大小[客隊]大0.5甚至1.5，那只要布萊頓有進球就可勝出。

推薦︰ <足球>720 布萊頓@伯恩茅斯 大小[客隊] (布萊頓 大 1.5)；大小[總分] (大 2.5)

伊沙克 在加盟紐卡索聯後馬上為球隊取得進球（圖片來源︰達志影像）

西漢姆聯本賽季表現不如以往，加上要開始應付歐洲賽事，周日主場對實力大增的紐卡索聯，首選是讓分/紐卡索聯+1勝。如果進取一點，也可選紐卡索聯不讓分勝。

【足球-英超】[紐卡索聯 @ 西漢姆聯09/11(日)21:00] [編號 724]

西漢姆聯上賽季以第七名完成賽季，取得 歐洲協會聯賽 Europa Conference League 的參賽資格。不過球隊今夏增援有些奇怪，高價購入巴西中場 帕克塔 Lucas Paquetá、象牙海岸邊鋒 科爾內 Maxwel Cornet 和義大利前鋒 斯卡馬卡 Gianluca Scamacca 等前線球員，卻讓多名後防球員離隊。雖然也有摩洛哥中衛 Nayef Aguerd 加盟，卻予人重進攻輕防守的感覺。

球隊成績也證實了這觀點，球隊聯賽6戰1勝1平4敗排名第十八位於降級區內，而6場聯賽只有1場沒有丟球，顯然防守出了問題。球隊進攻也不太理想，可能因為有太多新球員仍在磨合期，結果6場只有3顆進球，跟狼隊一樣是英超目前進球最少的球隊。

相反由沙烏地阿拉伯皇室旗下基金持有的紐卡索聯，踏入了2022年後成績理想，球隊在整個2022年聯賽只有6場敗仗，當中5敗都是輸給Big 6球隊，包括本賽季1:2負利物浦。本賽季紐卡索聯在聯賽6戰1勝4平1敗得7分排名第十一位，而4場和局更是目前的「和局王」。

注意：紐卡索聯在讓分+1的情況下，本賽季成績是1平4勝，相反-1則是1敗，可見外界仍輕視了紐卡索聯的實力。事實上，該隊純計算幕後老闆財富，是全球最富有的球隊，而這從紐卡索聯輕輕鬆鬆就付6,000萬鎊轉會費，簽下瑞典前鋒 伊沙克 Alexander Isak 來加強攻力得到證明。西漢姆聯近況欠佳，紐卡索聯+1的數據如此強勁。本場首選讓分紐卡索聯勝，如果追求賠率更理想，甚至可選賽和。

推薦︰ <足球>724 紐卡索聯 @ 西漢姆聯 讓分 (紐卡索聯 (+1))；大小[客隊] (紐卡索聯 大 1.5)