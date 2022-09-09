爭取連嘉義縣長翁章梁參訪負責製作「國嘉隊」口罩的廠商。（翁章梁競選團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨縣長參選人王育敏戴用競選主視覺設計口罩，亮麗有識別度。（翁章梁競選團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨縣長參選人王育敏用競選主視覺設計口罩，當作文宣小物。（翁章梁競選團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

戴口罩防疫已是生活日常，口罩成為選戰文宣物，嘉義縣長翁章梁9日參訪大林鎮大埔美園區的口罩工廠，讚許這家廠商不斷推出創意口罩，有新意又很實用；國民黨縣長參選人王育敏也用競選主視覺設計口罩當宣傳小物，很受歡迎。

王育敏表示，因應防疫，口罩已經成為日常生活必備品，非常實用，而且漂亮的口罩也變成是穿搭服飾的重點配件，因而競選團隊延續競選主視覺色系，運用於在口罩設計上，採用時下正夯的漸層色，加上競選主標語「改變，讓嘉更好」，很實用又好看，發送給民眾很受歡迎，還有民眾稱讚、會主動索取。

王育敏認為，設計漂亮有特色的口罩，會讓人喜歡戴，當宣傳小物很適合，愈多人戴就愈有宣傳效果。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁由縣農會總幹事黃貞瑜、溪口鄉長孫維聰、縣議員許有疆等人陪同，參訪製作此次民進黨「國嘉隊」口罩文宣小物的工廠群昱。

翁章梁說，戴口罩已是全民防疫運動，品管做得好，才能讓大家能使用安全的口罩，有效防疫還兼具美觀，而口罩工廠現在也發展出多樣化的版型，且不斷推陳出新，現在還有不脫妝涼感口罩，也能DIY或客制化，展現產業界的創意無限。

黃貞瑜說，這次選戰「國嘉隊」的口罩文宣品委託群昱公司製作，這款口罩超夯，目前趕工中，會送到各個候選人據點，讓鄉親限量索取。

群昱負責人陳嘉勝指出，疫情期間至今捐贈40萬片口罩給警消、衛生局、衛生所等單位，近期也分送口罩給華山基金會的弱勢獨居老人加強防疫。