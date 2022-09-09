中國外交部發言人毛寧9日主持例行記者會。針對有德國政府部門指將採取措施，降低對華依賴，將不再提供去往中國培訓機會。毛寧表示，如果屬實，只能說德國的有關措施毫無邏輯、非常荒謬。毛寧強調這些措施無論對德國自身的經濟發展，還是中德務實合作都沒有任何好處。

毛寧稱，過去50年來，中德始終秉持互利共贏的原則推進經貿合作，盡管面對眾多的不利條件，今年1至7月中德的雙邊貿易和投資都保持了增長，這種緊密的經濟聯繫是市場規律和商業決策的結果，也是經濟全球化的一個縮影。

毛寧指出，無論國際風雲如何變幻，中國堅持擴大高水準開放的決心不會改變，同世界分享發展機遇的決心不會改變，推動經濟全球化朝著更加開放包容、普惠平衡、共贏方向發展的決心也不會變。也相信中國市場對外資的吸引力只會越來越大。

「我們希望德國能夠秉持理性務實的對華政策，通過擴大雙向開放，為兩國高水準的互利合作和維護開放型的世界經濟注入正能量，而不要搬起石頭砸了自己的腳。」毛寧稱。