後龍鎮柳樹灣福德祠舉辦百年建祠紀念活動。（柳樹灣福德祠提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮柳樹灣福德祠舉辦百年建祠紀念活動，動員信眾集體創作的「懷舊稻草捆」。（柳樹灣福德祠提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮是苗栗縣重要農業大鎮，昔日先民為求農作生長順利，在每個田頭圳邊都設有土地公保佑大家，後龍鎮柳樹灣福德祠今年正逢創廟開基百年紀念，廟方將在10日中秋節當天，舉辦福德祠百年慶，安排傳統製作平安大壽龜、平安麻糬、懷舊稻草埠、稻草人DIY、百年風華農具展、花鼓陣、扯鈴、布袋戲等民俗活動，邀請民眾一起來鬧熱懷舊。

農曆8月15不只是中秋節，也是福德正神壽誕，今年適逢後龍鎮柳樹灣福德祠創廟開基百年紀念，福德祠特別安排在10日中秋佳節當天，擴大舉辦福德正神壽誕並福德祠慶成祈福儀式。

同時為了讓民眾更深入了解古早農村生活情景，特別發動當地鄉親共同參與製作平安大壽龜、平安麻糬、懷舊稻草埠、稻草人DIY、百年風華農具展、花鼓陣、扯鈴、布袋戲等民俗活動。

福德祠主任委員謝福勝表示，為了這次百年慶典，福德祠管委會從年初就成立百年慶活動小組積極籌劃，以成就慶典盛景。從慶典前一天就要演出兩場「布袋戲」為福德正神暖壽，另動員信眾集體創作的「懷舊稻草捆」早已豎立在福德祠正前方入口處，作為本次慶典重要地景藝術來迎客。

福德祠管委會表示，從「戀戀柳樹灣3D彩繪廂房」樓上環顧四周，可遠眺苗栗高鐵站、國3、東西向快速道以及126線貫穿期間，伴隨著北勢溪潺潺流水，有無際寬廣綠野稻田，是非常悠閒靜謐的鄉村聚落，當南風輕輕徐來，無不令人心曠神怡，忽然間心情豁然開朗輕鬆。盼透過這次鄉土文化活動重拾生活圈內珍貴歷史記憶，及濃濃的家鄉情懷與兒時回味，讓後龍柳樹灣固有文化資產得予傳承。