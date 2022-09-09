《最強綜藝秀》除了胡瓜模仿阿信外，舒子晨模仿謝金燕、月華光模仿伍佰、撒基努模仿創作鬼才黃明志，十分有有趣。（民視提供）

民視、八大《最強綜藝秀》堪稱最強最像的模仿秀，胡瓜模仿亞洲天團五月天阿信時，舉手投足都以為是本尊來到現場，他還跟本尊喊話：「讓大哥任性一次模仿你。」也說媒體寫他們很像，他從來沒公開回應因為怕粉絲生氣，也說願意下次去他們演唱會當嘉賓，怎麼開玩笑都可以。

《最強綜藝秀》本周除了胡瓜模仿阿信以外，還有舒子晨模仿的電音女王謝金燕、月華光模仿的搖滾天王伍佰、撒基努模仿的創作鬼才黃明志，現場宛如大型演唱會，氣氛炒熱到最high。最後王彩樺一個興起，將文張綺的辮子全部解開，要她即興模仿女伍佰，包袱全拋開毫無顧忌的模仿，逗得所有人都笑到不行。

世界級魔術師陳日昇帶來超大型「機車生死輪盤」驚險魔術，只要一個閃失就會要人命，而胡瓜先前也答應要給王彩樺18分鐘的獨秀，期待演出的她便被安排躲進箱子內親身體驗增加刺激感，從開壞大笑逐漸恐慌，隨著重機每次的發動，都嚇得王彩樺心神不寧，緊抓著馬國畢不放，隨著箱子逐漸減少，她更在裡頭大淚崩，最後安全逃脫後直指重機騎士怎麼可以這樣欺負資深藝人。