林男今年5月間凌晨3度到超商買啤酒，第一次拿6瓶到櫃檯結帳，竟喊「搶劫」，店員拒給酒報警，林悻悻然離去，不久，返回要買2瓶，付錢結帳；清晨又來要買6瓶，結帳時恫嚇：「搶劫」，店員拒給，空手而返。林辯稱是測試店員反應，後改口說，「酒醉」、「忘了」。法官依恐嚇取財未遂罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

58歲林男今年5月7日凌晨2時56分獨自進中市1家超商，拿了6瓶啤酒到櫃台結帳時，竟向賴姓店員恫嚇：「我沒錢付」、「我要搶劫」，賴男趁機暗中報警，並拒絕交出啤酒，林男只好離開。

不久，林男在凌晨3時2分許，又到該超商，拿2瓶啤酒至櫃台結帳，付現金159元後離去。豈料，林男竟還不罷手，清晨6時50分再返回超商，請賴結帳6瓶啤酒，但賴忙著結帳時又再出言恫嚇：「沒有錢，搶劫」，賴男無奈將啤酒放回冰箱，林又作勢靠近，賴男仍拒交啤酒，林無法得手才離開。

案經賴男報警，警方循線當天上午11時許逮捕林男，進行酒測，酒測值為0.46mg／L。

林男向警方坦承，向店員表示「要搶劫」，但只是測試店員反應，但檢方偵辦時卻竟改口說，不記得為何凌晨會到超商拿啤酒到櫃台宣稱要搶劫，更沒印象又返回超商的事，林偵訊後表示要認罪，但還是辯稱當時酒醉，不知相關犯行。

法官以林男凌晨曾到超商櫃台結帳，買2瓶啤酒並付款，認定當時意識狀態正常，因檢察官聲請認罪協商，法官依恐嚇取財罪判刑3月，得易科罰金，緩刑3年。

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